Ustreljena Ptujčanka: »Začutila sem, da me je zadelo v zadnjico«

PTUJ – Na izpoved mame 14-letnika s Ptuja, ki je iz domačega stanovanja streljal na mimoidoče, se je odzvala ena od oškodovank. »Razjezilo me je, ker položaj ni tako nedolžen, kot ga želijo prikazati starši. Da bi fant streljal v drevo in bi se potem krogle odbijale, ne drži. Mene je ustrelil dvakrat, in to vsakič z drugega okna stanovanja,« se je razhudila naša bralka, ki je članek o streljanju v najstarejšem slovenskem mestu zasledila na spletu. Zatem pa razkrila svojo zgodbo, ki jo je pripovedovala policistom, ti so jo zaslišali v zvezi z najstnikovim nedopustnim ravnanjem.



»Vračala sem se iz službe, 15 minut čez peto popoldne je bilo. Stala sem na prehodu za pešce, ko je prvič počilo. Sprva sem mislila, da se je odbil kamen izpod koles katerega izmed mimo vozečih avtomobilov, in temu sploh nisem posvečala pretirane pozornosti. Zatem sem prečkala cesto in se namenila proti domu. Bila sem že mimo sredinskega vhoda, ko je spet počilo. Slišati je bilo, kot bi kdo odvrgel petardo, a precej manj glasno. Kot bi kdo počil balon v neposredni bližini. A ni samo počilo, začutila sem, da me je zadelo v zadnjico,« nam je pripovedovala sogovornica, ki pa ne želi biti imenovana.



Četudi je ob prvem strelu, pri katerem jo je krogla zadela v stegno leve noge, še verjela v naključje, je bila ženska ob drugem zadetku prepričana, da nekdo strelja nanjo. Žrtev je ugotovila, da je izstrelek lahko priletel le iz točno določenega stanovanja bloka na Rimski ploščadi. Če jo je želel strelec zadeti, je moral streljati s tiste strani bloka, ki gleda na cesto k srednješolskemu centru, in drugič še s strani bloka, ki je obrnjen k domu starostnikov. »Poklicala sem policijo. Povedala sem, kaj se je zgodilo, in policist na drugi strani mi je obljubil, da bo na naslov, ki sem mu ga posredovala, poslal patruljo,« se dogodkov spominja sogovornica.



Že streljal na gručo učencev?



Fanta, ki je bil zaklenjen v stanovanju, so policisti kmalu odkrili. »Naš poziv morebitnim žrtvam je bil uspešen, število žrtev se je povzpelo na pet,« nam je odgovoril Miran Šadl z mariborske policijske uprave. Identificirane žrtve so bile štiri ženske in en moški. Izvedeli smo še, da so možje postave mladoletniku odvzeli orožje, zadevo pa obravnavajo kot povzročitev splošne nevarnosti. Poleg fanta, ki je kot mlajši mladoletnik že deloma kazensko odgovoren, si lahko težave s sodišči in pristojnimi službami obetajo tudi najstnikovi starši. Prav tako so nam domačini povedali, da sredin incident ni bil prvi. Že pred časom naj bi Ptujčan z airsoft puško streljal na gručo osnovnošolskih učencev. Tudi takrat naj bi mu orožje vzeli, četudi naj bi ga kupila skupaj z očetom.



Tokrat se je fantič v nabavo orožja spustil sam. Kot nam je povedala mama, je svojo konzolo za igranje igric playstation s prijateljem zamenjal za zračno puško in ročno uro. »Verjamem, da ga bo mama zagovarjala, a ne tako, da zadevo olepšuje,« je sklenila naša bralka in dodala: »Smrkavec me je zadel v rit, bila sem pri zdravniku, a gre na srečo le za podplutbo. Bolečine bodo minile, a strah bo ostal. Niti pomisliti ne smem, kaj vse bi se lahko zgodilo, če bi me zadel v očala in bi se ta zlomila in povrhu poškodovala oko. Doslej sem zmeraj hodila v službo mimo njihovega bloka. Zdaj nekaj časa zagotovo ne bom, četudi so mu policisti odvzeli orožje. Sploh še ne vem, katero izmed drugih poti bom izbrala iz službe do doma.«