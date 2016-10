Ustrelil že tri, vas trepeta

PTUJ – Ko je danes 70-letni Franc Polanec v Spodnjem Velovleku streljal na trojico ljudi, se je dozdevalo, da se je zgodba za žrtve napada končala precej srečno. Komaj je vas, ki leži le slabih deset kilometrov od Ptuja, po tragediji znova zadihala s polnimi pljuči, je prišel nov šok. Pred tremi tedni se je v vasi pojavil Franc Polanec. Domačini niso mogli verjeti svojim očem, saj se je prikazal kot strela z jasnega. Na dvorišču hiše, v katero se je vselil pred 27 leti, je parkiral svoj osebni avtomobil in odšel proti vhodu. Sosedje so podoživljali prizore s konca junija 2013.



Takrat je Polanec, ki je bil v dlje trajajočem sporu s pastorkom Francijem Ficijanom, z vrta hiše svoje partnerice streljal na trojico ljudi, ki so stali pred sosednjo hišo. Policisti so ugotovili, da je s pištolo, ki jo je posedoval nelegalno, izstrelil pet nabojev. Zunajzakonsko Ficijanovo partnerico Andrejo Jakšič je zadel v predel vratu, pastorka pa v predel levega komolca. Tarča napada pa nista bila le bodoča zakonca, ampak tudi skupni sosed Andrej Murko.

