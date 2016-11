Ustrahoval in tepel ženo ter otroke

ŠENTJERNEJ – Šentjernejski policisti so zaščitili žrtve nasilja in izrekli prepoved približevanja 49-letnemu moškemu, ki je izvajal fizično nasilje nad sinom in ga poškodoval.

Ugotovili so, da nasilnež že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad ženo in mladoletnimi otroki. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, so sporočili iz PU Novo mesto.