Ustavili so Kosovarko, ki živi v Maribor. To je ugotovila policija

BUKOVCI – V torek okoli 7.40 je policijska patrulja PP Gorišnica v kraju Bukovci, občina Markovci, ustavila osebni avtomobil, v katerem se je prevažalo več oseb. Pri postopku so policisti ugotovili, da je voznica, 42-letna državljanka Kosova, za bivanje prijavljena v Mariboru, v osebnem avtomobilu prevažala štiri odrasle osebe in enega otroka.

Potniki so bili turški državljani, ki so v Republiko Slovenijo vstopili zunaj mejnega prehoda, torej nedovoljeno, na zeleni meji. Pri tem je prišlo do zapleta, pri čemer je turški državljan, oče prisotnega otroka, doživel močan epileptični napad in je bil z reševalnim vozilom najprej odpeljan v ptujsko bolnišnico, nato pa naprej v UKC Maribor. Po oskrbi je bil iz UKC Maribor odpuščen ob 22.30.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je državno mejo prestopilo več oseb, zaradi česar so policijske patrulje začele širše iskanje oseb. Tako je policijska patrulja PP Ptuj na območju Stojncev na lovski preži izsledila še tri tujce in za tem na bencinskem servisu v Stojncih še eno osebo, vsi so bili turški državljani.

Čez mejo pri Zavrču

Skupno so prijeli osem odraslih oseb in en otrok. Policisti so v nadaljevanju opravili ogled kraja prestopa državne meje, pri katerem so sodelovali tudi hrvaški policisti. Ugotovili so, da so turški državljani nedovoljeno prestopili državno mejo na območju Zavrča, ob reki Dravi. Po opravljenih razgovorih so tujce naslednji dan, 2. 11. 2016, vrnili v Republiko Hrvaško.

Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je bila voznici osebnega avtomobila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje do 48 ur po določilih drugega odstavka 157. člena zakona o kazenskem postopku. Zoper nko je bila v nadaljevanju podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, po tretjem odstavku 308. člena KZ-1, na njenem naslovu bivanja je bila opravljena tudi hišna preiskava, pri kateri so bili pridobljeni dodatni dokazi, ki so potrjevali utemeljen sum storitve očitanega kaznivega dejanja.