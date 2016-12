Ustavili so jo, ker je bila prehitra. Potem pa so ji avto odvzeli

VOLČJA DRAGA – Policisti PP Nova Gorica so v torek nekaj pred 9. uro na regionalni cesti Volčja Draga – Šempeter pri Gorici ustavili 28-letno voznico osebnega avtomobila zaradi prekoračitve hitrosti. Prav tako je bilo v nadaljevanju postopka ugotovljeno, da ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Novogoriški policisti so ji osebni avtomobil na podlagi določil Zakona o pravilih cestnega prometa (po 23. členu navedenega zakona) zasegli, zoper voznico bo zaradi kršitev prometne zakonodaje podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.