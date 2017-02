Ustavili so ga s sumljivo cigareto

AJDOVŠČINA – V soboto popoldne so policisti v Ajdovščini 37-letnemu moškemu v postopku zasegli ročno zvito cigareto z delci zeleno-rjave rastline, za katere so posumili, da gre za prepovedano drogo, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Rastlinske delce so policisti poslali v analizo, in če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo policisti zoper moškega uvedli hitri postopek z odločbo.