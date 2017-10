Ustavili pijanega in mu prepovedali vožnjo

ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v ponedeljek zvečer obravnavali voznika, ki je osebni avtomobil vozil pod vplivom alkohola in je bil zaradi tega izločen iz prometa, so sporočili iz PU Kranj. Kljub prepovedi nadaljnje vožnje se je s približno promilom alkohola (0,54 mg/l) po zaključenem postopku policistov odpeljal naprej in je bil takoj spet ustavljen. Nadaljevanje vožnje so mu policisti preprečili z zasegom vozila.

Vozniku je bila v prekrškovnem postopku z izdajo plačilnega naloga izrečena globa zaradi vožnje pod vplivom alkohola, dodatno pa se zaradi vožnje vozila v cestnem prometu v času začasnega odvzema vozniškega dovoljenja voznik kaznuje tudi z globo 1000 evrov in se mu izreče še 18 kazenskih točk.