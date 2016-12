Ustavili dva moška, v nahrbtniku sta imela vse to

SEŽANA – V soboto ob 21.34 so policisti v Sežani na podlagi obvestila moškega izsledili 32-letnega Ptujčana in 31-letnega Ljubljančana na mopedu. S seboj sta imela nahrbtnik, v njem pa večje klešče za žico, izvijač, plinsko pištolo in nekaj alkoholnih pijač.

Obema so odvzeli prostost, v postopku pa ugotovili, da je bil tudi moped Tomos Colibri ukraden tisto popoldne. Sledi kazenska ovadba.