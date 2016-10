Ustavili avto in našli drogo

POSTOJNA – V petek ob 19.11 so policisti na cestninski postaji v Postojni ustavili osebni avto. V vozilu sta bila 38-letni voznik in 40-letni sopotnik, oba iz Postojne. Pri sebi sta imela manjšo količino belega prahu (sum na heroin), dve grudi hašiša, 10 g marihuane, 5 stekleničk metadona in 5 tablet s seznama prepovedanih drog.

Prepovedano drogo so jima zasegli, sledil je hitri postopek. Voznik je odklonil strokovni pregled, zato so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje, sledi pa še obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.