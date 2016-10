Ustavili 29-letnega voznika in našli ...

ŠENTJERNEJ – Policisti so med nadzorom prometa v Šentjerneju v sredo okoli 9. ure ustavili 29-letnega voznika osebnega avtomobila opel corsa.

Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Avtomobil so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.