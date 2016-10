ŠMARJE – V četrtek ob 9.40 so policisti v Šmarjah ustavili 17-letnika iz Kort. Ugotovili so, da vozi neregistrirano motorno kolo gilera runner, na okvirju pa so zbrisane številke šasije.

Utemeljeno je osumljen storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin. Vozilo so mu zato zasegli in ga kazensko ovadili, so sporočili iz PU Koper.