Uspešni: konopljo zasegli pri dveh

RADOVLJICA – Radovljiški policisti so v četrtek v dveh primerih na javnih krajih zasegli manjšo količino snovi, ki je zelo verjetno prepovedana konoplja, so sporočili iz PU Kranj.

Pri še eni osebi so zaradi utemeljenega suma, da se ukvarja s prodajo droge, na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo in zasegli manjšo količino konoplje, predmete za prodajo prepovedane droge, nedovoljeno pirotehniko in nekaj nabojev za strelno orožje.

O zasegih policisti vodijo postopke.