Usodno trčenje: umrl nekaj minut pred polnočjo

VRHNIKA – Včeraj ob 23.54 je na Vrhniki vlak povozil moškega, ki je na kraju nesreče umrl.

Aktivirani so bili gasilci PGD Stara Vrhnika, ki so razsvetlili mesto nesreče in pomagali pogrebni službi pri prenosu umrlega, poroča uprava za zaščito in reševanje.