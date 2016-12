Usodno srkanje dišeče kopeli, mrtvih že 55 ljudi

IRKUTSK – Število mrtvih zaradi pitja dišeče kopeli v sibirskem mestu Irkutsk je naraslo na 55, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. 40 ljudi so zaradi pitja kopeli, ki je vsebovala metanol, prepeljali v bolnišnice. Med njimi jih je devet v kritičnem stanju.

Dišeča kopel z vonjem gloga je glede na deklaracijo vsebovala 90 odstotkov etanola, a dejansko je bila v njej precejšnja količina strupenega metanola. Na izdelku je bilo sicer opozorilo, da ni primeren za uživanje, a so ga kljub temu pili kot alkoholno pijačo. Za 25-mililitrsko stekleničko je bilo treba odšteti 40 rubljev (60 centov).

Preiskovalci so prečesali tržnice, kjer so prodajali strupeni izdelek, pri čemer so zasegli 2000 litrov smrtonosne tekočine. Policija je na obrobju Irkutska odkrila delavnico, kjer so izdelovali kopel kot tudi več znamk ponarejene vodke. Pridržali so oba lastnika. Prijeli so tudi pet oseb, ki so osumljene, da so prodajale tekočino.

V Rusiji pri prodaji cenenih parfumov in tonikov za obraz, ki vsebujejo alkohol, veljajo enake omejitve kot pri alkoholnih pijačah. Za pitje jih običajno kupujejo ljudje s socialnega dna.

Pristojni organi so po tragediji uvedli preiskavo, pridržali so več ljudi. Župan Irkutska Dmitrij Berdnikov je razglasil izredne razmere in obljubil, da bodo krivce odkrili in kaznovali.