Usodno jutro: padel in umrl

AJDOVŠČINA – Ob 9.54 je v Ajdovščini v potok Lokavšček, ki ima sicer nizko gladino, padel starejši moški. Tja so odšli poklicni gasilci GRC Ajdovščina, ki so moškega do prihoda reševalcev NMP Ajdovščina oživljali, vendar moški ni preživel, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V postopku identifikacije je bilo ugotovljeno, da gre za 61-letnika z območja UE Ajdovščina. Tuja krivda je izključena, so povedali pri PU Nova Gorica.

Zdravnik ZD Ajdovščina je odredil sanitarno obdukcijo.