Usodni pločnik

IDRIJA – Policiste so v ponedeljek v popoldanskih urah obvestili, da se je v Idriji (Vodnikova ulica) poškodoval 61-letni moški. Ugotovljeno je bilo, da je pri sestopanju s pločnika na cesto padel (sum poškodbe pogačice leve noge in poškodbe obraza). Zdravniško so ga oskrbeli v ZD Idrija, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Idrijski policisti so tujo krivdo izključili in bodo v zvezi z varnostnim dogodkom s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.