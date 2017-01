Usodne stare zamere: potem ko ga je z nožem, je pobegnil

KRANJ – »Gorenjski kriminalisti so včeraj k preiskovalni sodnici kranjskega sodišča s kazensko ovadbo zaradi poskusa uboja privedli državljana Kosova, ki je v ponedeljek popoldne na javnem kraju v Kranju z nožem poškodoval drugega moškega, prav tako državljana Kosova, in mu poskušal vzeti življenje,« so sporočili iz PU Kranj.

Poskus uboja se je zgodil po pretepu, do katerega je prišlo zaradi starih zamer med osumljencem in oškodovancem. V incidentu sta bila poškodovana oba. Oškodovanec huje, osumljenec, ki so ga gorenjski kriminalisti in kranjski policisti identificirali in izsledili kmalu po dejanju, pa lažje.

Bojan Kos iz PU Kranj je še dodal, da osumljenec ostaja v priporu.