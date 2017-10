Usodna prometna pri cestninski postaji, dva sopotnika mrtva

DRAGOTINCI – Cesta je zjutraj vzela dve življenji. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je prišlo v občini Sveti Jurij ob Ščavnici ob 4.43 do prometne nesreče na cestninski postaji.

Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš poroča, da so bili policisti ob 4.36 obveščeni o prometni nesreči pred cestninsko postajo Dragotinci v smeri Murske Sobote med tovornim vozilom in osebnim avtomobilom. V nesreči sta na kraju nesreče umrla dva udeleženca, sopotnika v osebnem avtomobilu. Vsi udeleženci so tuji državljani.

Na kraju prometne nesreče sta tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Obvoz na avtocesti je urejen. Več informacij vam bomo posredovali po opravljenem ogledu kraja prometne nesreče.

Dars poroča, da je na pomurski avtocesti na cestninski postaji Dragotinci promet oviran v smeri Lendave in Madžarske.

Promet poteka po stezah za tovorni promet.