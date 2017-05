Usodna kapela

VOJNIK – V četrtek ob 6.15 je na Celjski cesti v Vojniku osebno vozilo trčilo v kapelo.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Celje so poškodovano osebo oskrbeli in odpeljali v SB Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.