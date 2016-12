Usodna hoja ob vozu

VELIKI BAN – Šentjernejski policisti so bili 19. 12. okoli 14. ure obveščeni o prometni nesreči pri kraju Veliki Ban. Opravili so ogled in ugotovili, da je 63-letna ženska hodila po lokalni cesti ob vozu, pripetem na kmetijski traktor. Na spolzkem vozišču ji je spodrsnilo in je padla, prednje kolo voza pa ji je zapeljalo čez nogo.

Hudo poškodovano žensko so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.