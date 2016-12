Usoden zdrs na spolzki travi: zdrsnila več sto metrov

ŽELEZNIKI – Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragediji v gorah. V soboto ob 15.30 se je na poti z Ratitovca, občina Železniki, smrtno ponesrečila pohodnica. Posredovali so reševalci GRS Škofja Loka, ki so jo mrtvo prenesli do vozila.

Tiskovni predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos je o dogodku zapisal: »Policisti so včeraj popoldne pod Ratitovcem nad Železniki obravnavali smrt 57-letne planinke. Dogodek ima znake nesreče, okoliščine pa kažejo na zdrs osebe, ki se je z Ratitovca zunaj planinske poti po strmi, nevarni in spolzki travnati površini vračala proti spodnji postaji žičnice na Torki. Po daljšem drsenju in padanju je planinka mrtva obležala nekaj sto metrov pod gorskim vrhom. Planinska pot na Ratitovec s tega izhodišča je bila takrat na nekaterih delih poledenela in prav tako nevarna predvsem za spust z gorskega vrha.«