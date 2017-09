Usoden 11. september

HOČE – Policisti PP Rače so v ponedeljek, 11. septembra, opravili hišno preiskavo pri 52-letniku z območja občine Hoče - Slivnica in našli prostor, prilagojen za gojenje konoplje. Med hišno preiskavo so zasegli 950 gramov in skupno 125 sadik (v višini od 30 do 120 cm) konoplje, od tega 55 sadik v prirejenem prostoru, kjer so našli še pripomočke za vzgojo konoplje.

Moškega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.