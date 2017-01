Usnjene jakne so ju premamile

CELJE – V trgovini na Mariborski cesti v Celju so včeraj obravnavali tatvino usnjenih jaken. S posnetkov je razvidno, da sta dva moška, stara od 30 do 40 let, oblekla vsak po tri usnjene jakne in odšla iz trgovine.

Povzročeno škodo ocenjujejo na približno 800 evrov, poročajo celjski policisti.