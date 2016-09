Uradno: Kam je izginila Esmeralda Horvat?

MURSKA SOBOTA – Operativno komunikacijski center PU Murska Sobota je včeraj prejel prijavo svojcev, da pogrešajo 18-letno Esmeraldo Horvat iz Dokležovja.

Pogrešana je bila nazadnje videna včeraj, v dopoldanskem času v naselju Dokležovje.

Opis pograšane

Je srednje postave, visoka približno 160 cm in črnih las. Oblečena je v črne hlače pajkice in obuta v športne copate roza barve. Podatki drugih oblačil niso znani.

Policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani da to sporočijo na najbližjo Policijsko postajo, na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 0801200.