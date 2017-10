Uporniki so se oborožili le s pepelnikom

Na koncu so jih osem odstranili, zadnji trije so odšli sami. Foto: S. N.

LJUBLJANA – V ponedeljek so na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) končno pojasnili, kaj se je dogajalo v osrednjem ljubljanskem zaporu in priporu v Povšetovi ulici v petek, 13. Jože Podržaj, generalni direktor UIKS, je razložil, da se je začelo zapletati pred četrto popoldne, ko je bila na sprehodu skupina 23 pripornikov: »Ko je prvi splezal na nadstrešek nad vrati priporniškega sprehajališča, je operativni vodja izdal ukaz za prekinitev sprehoda, a so priporniki odklonili odhod v bivalne prostore.«

Med priprtimi ni bilo agresivnih izpadov ali ogrožanja, pojasnjuje Podržaj, sami so aktivirali dodatne pravosodne policiste, zadeve so se spremenile čez dve uri: »Ob 17.40 sta na nadstrešek splezala še dva pripornika. Nato se je na ukaze o vrnitvi v sobe med 17.55 in 22.18 odzvalo 12 pripornikov.« Malo po 22. uri jih je še osem ostalo na dvorišču, trije pa na nadstrešku; po odrejeni prisilni odstranitvi osmerice so se zadnji trije z nadstreška nekaj čez pol enajsto zvečer spustili prostovoljno.

Zapor preletel dron

Eden izmed zadnjih je pristal v posebnem prostoru; Podržaj pojasnjuje, da je »grozil in imel aktivnosti, ki bi lahko bile nevarne«. Kazensko ovadbo si bo prislužil še eden iz trojice na nadstrešku, in sicer zaradi napada na uradno osebo: »Kaznivo dejanje naj bi bilo storjeno s tem, da je z nadstreška vrgel kovinski pepelnik na pravosodnega policista in ga poškodoval po vratu. Drugih nevarnih predmetov ni bilo,« navaja Podržaj.

Še najbolj je nejasno, kaj so priporniki sploh hoteli, saj niso imeli svojih zahtev. Podržaj pojasnjuje, da je dejansko šlo za protest enega od pripornikov zaradi nezadovoljstva: »V zaporniški subkulturi je dovolj močan, da je pridobil določeno število drugih. Večina drugih je na poziv odšla sama noter in ni vztrajala.« Ni pa še jasno, kdo je upravljal brezpilotni zrakoplov, ki je nekaj dni pred uporom preletel Povšetovo, za kar so bile prav tako podane ovadbe: »Ob preletu brezpilotnega zrakoplova so bili pravosodni policisti posebej opozorjeni, da natančno spremljajo, da dron ne bi česa odvrgel na območje zapora. To se ni zgodilo,« je opisal generalni direktor ter priznal, da imajo glede dronov »novo situacijo«.

Komisija na ministrstvu bo zdaj analizirala postopke in morebitne kršitve, drugi državni organi pa sume disciplinskih kršitev, prekrškov in kaznivih dejanj pripornikov. Po ocenah na UIKS je šlo za spontan upor, čeprav še niso zaključili ugotavljanja vlog udeleženih: »Dogajanje kaže na to, da tudi če je bila zadeva organizirana, je bila organizacija slaba,« pojasnjuje direktor UIKS.