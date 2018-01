Uporaba pirotehnike povzročila škodo

KRANJ – Gorenjski policisti so ob koncu tedna obravnavali več prijav kršitev javnega reda. Največ jih je bilo povezanih z rabo pirotehnike na javnih krajih. Večinoma je šlo za motečo, pretirano in nepravilno rabo petard in raket, ki se v treh primerih ni zaključila samo s pokom, ampak z materialno škodo.

V soboto zvečer je pirotehnični izdelek v Bohinjski Bistrici prebil steklo na stanovanjskem objektu in v notranjosti povzročil požar, ki so ga pogasili lastniki. Zagorelo je v času odsotnosti lastnikov, ki so se domov vrnili, še preden se je požar razširil po objektu.

Včeraj okoli 19. ure je v Mojstrani petarda poškodovala dve okni na stanovanjski hiši, danes ponoči pa je zelo verjetno zaradi nepravilno odložene uporabljene pirotehnike (baterij) na območju Železnikov zagorel starejši kozolec.

V vseh treh primerih policisti še vodijo postopke.