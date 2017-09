Upokojenec in 30-letnik: zaradi cigarete tekla kri

Marjan Dugi ni sprejel predloga, da se ga v zameno za priznanje krivde obsodi na dve leti in pol zapora. Foto: Uroš Hočevar

»Novak me je pretepal, pozneje je bil zaboden,« se spominja priča. Foto: Getty Images

MARIBOR – »Vsi smo bili pijani, močno pijani. Dugi je po dejanju pobegnil, jaz pa sem mimoidočim rekel, naj pokličejo rešilca. Mislim, da mu je to rešilo življenje, saj bi izkrvavel,« je včeraj na sojenju Marjanu Dugiju razlagal očividec Mario Kašman. Obtožnica 50-letniku očita, da je junija med pretepom v parku v središču Maribora zabodel 30-letnega Davorja Novaka. Na predobravnavnem naroku upokojenec ni sprejel predloga tožilstva, ki je v primeru priznanja krivde zanj predlagalo dve leti in pol zapora.

Včeraj je na sodišču pričal tudi Nastja Vranješ, s katerim se je Davor Novak omenjenega dne sprl. »Z Novakom nimam nikakršnih odnosov, saj sem ga dva dni pred dogodkom šele spoznal. Z Marjanom Dugijem pa sem v kolegialnem odnosu,« je razlagal Vranješ, nato pa odgovoril na vprašanje, ali je videl nož, s katerim naj bi Dugi zabodel Novaka: »Ne, bil sem na tleh. Tudi vzroka, da ga je zabodel, ne poznam. Novak me je pretepal, pozneje je bil zaboden. A to so mi povedali drugi.« Iz izpovedi vseh prič kaže, da se je oškodovanec Davor Novak nesrečnega popoldneva sprl z Nastjo Vranješem, verbalni prepir pa se je domnevno sprevrgel v fizično obračunavanje.

Spor naj bi bil na svojstven način zgladil Marjan Dugi, ki naj bi po izpovedi prič proti oškodovancu zamahnil kar štirikrat. »Novak je hotel cigareto, in ker mu je Nastja ni hotel dati, mu jo je potegnil iz ust. Z Nastjo sta se stepla, pristopil je Marjan. Zatem pa dejal, da ima srečo, da mu ni prerezal vratu. Pristopil sem in Marjanu dejal, naj odneha, da si ne bo zajebal življenja,« je še dodal Dugi.