Upokojence so evakuirali

VELIKA POLANA – Pomurski policisti so bili včeraj ob 8.14 obveščeni o požaru v domu starejših občanov v Veliki Polani. Do požara je prišlo zaradi napake na elektroomarici. Posredovali so gasilci, požar pogasili, evakuirali stanovalce in zatem prezračili prostore.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat v zasebnih prostorih in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se po intervencijah policistov pomirili.