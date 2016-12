Uničujoč požar, skoraj bi eksplodiralo

RDEČI BREG – V ponedeljek nekaj po 18. uri je zaradi pregretja dimniške cevi, ki je speljana skozi leseno montažno steno, zagorel tram ostrešja mizarske delavnice na Rdečem bregu, so sporočili iz PU Maribor. Začetni požar sta skušala z gasilnim aparatom pogasiti lastnik objekta in njegov brat, vendar jima to ni uspelo, zato se je ogenj razširil na ostrešje.

Požar so pogasili gasilci, ki so s hiabom odstranili celotno ostrešje in s tem odvrnili nevarnost, da bi se ogenj razširil na lesen silos, v katerem je bila večja količina lesenih skoblancev, prahu in žagovine, kar pa bi lahko povzročilo eksplozijo.

Lastnik objekta in njegov brat sta v požaru ravnala zelo prisebno, saj sta zatem, ko sta ugotovila, da požara ne bosta uspela pogasiti sama, poklicali pa so tudi že gasilce, s ponjavami prekrila mizarske stroje in ročno orodje. S tem sta preprečila občutno dodatno škodo, ki bi jih na teh strojih in orodju lahko povzročila voda ob gašenju.

Materialna škoda še ni natančno ocenjena, po prvih ocenah pa ne presega 50.000 evrov.

Policisti, ki so opravili ogleda kraja požara, so tujo krivdo za požar izključili. Ko bodo zbrali vsa potrebna obvestila bodo pristojnemu tožilstvu poslali poročilo.