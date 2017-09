Uničena tudi nadstrešek in vozilo

VOJNIK – V torek ob 1.42 je na Cesti v Tomaž zagorel nadstrešek velikosti osem krat šest metrov.

Ogenj, ki je uničil nadstrešek, osebno vozilo, traktor in tri kosilnice, so omejili in pogasili gasilci PGD Vojnik in PGD Nova Cerkev, je poročala uprava za zaščito in reševanje.