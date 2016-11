Uničena pločevina, trčila sta na Lendavski ulici

MURSKA SOBOTA – V petek ob 6.37 sta na Lendavski ulici trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

V nesreči ni bilo poškodovanih.

Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so odklopili akumulator, zavarovali kraj dogodka in usmerjali promet do prihoda policije.