Umrl pred očmi prijateljev, ki so ga skušali rešiti

BOVEC, KOBARID – V ponedeljek ob 14.33 so bili policisti OKC PU Nova Gorica s strani Regijskega centra za obveščanje obveščeni o nesreči nemškega kajakaša na reki Soči na Kobariškem. Bovški policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče med drugim ugotovili, da so se 57-letni kajakaš in njegovi trije prijatelji (stari od 45 do 58 let, vsi državljani Nemčije) okoli 14.15 ure s kajaki (v lastni režiji) spustili po brzicah reke Soče od vstopnega izstopnega mesta Otona pri naselju Trnovo ob Soči proti Kobaridu. Najprej se je po reki Soči s kajakom podal njegov 45-letni prijatelj, za njim pa omenjeni 57-letni nemški kajakaš.

Po približno stotih metrih plovbe po brzicah reke je 57-letnik s kajakom zadel ob večjo skalo sredi struge reke, pri čemer ga je močan rečni tok s kajakom vred stisnil ob omenjeno skalo. Čez nekaj časa je izplaval iz kajaka, vendar mi mogel splavati mimo skale, saj se je med premikanjem s svojim rešilnim jopičem zataknil ob manjšo skalo pod vodo. Celotno dogajanje je opazil 45-letni prijatelj, ki je s svojim kajakom nemudoma zapeljal na levi breg in mu takoj priskočil na pomoč. Najprej mu je z najbližje skale (z oddaljenosti približno petih metrov) vrgel reševalno vrv, ki jo je 57-letni Nemec ujel, vendar se ni uspel povleči iz vode. Prav tako mu zaradi močnega toka reke z nožem ni uspelo odrezati rešilnega jopiča, ki ga je nosil. 45-letni kajakaš je nato svojo vrv pritrdil in se navezal na bližnjo skalo in se nato spustil v vodo ter po več poskusih uspel doseči 57-letnega prijatelja, ki je bil že več minut pod vodo, z nožem prerezal njegov rešilni jopič in nesrečnega 57-letnega prijatelja izvlekel do levega brega reke Soče. V tem času sta v pomoč prišla tudi druga dva nemška kajakaša (oba stara 58 let), ki so nemudoma začeli z oživljanjem, saj 57-letnik ni kazal znakov življenja. O nesreči so nemški državljani takoj obvestili tudi reševalce. S strani pristojne službe so bili na kraj napoteni tudi člani GRS Tolmin in gasilci PGD Kobarid, ki so zdravnici in reševalcem NMP ZD Tolmin na kraju nudili pomoč pri oživljanju nemškega kajakaša, vendar je zdravnica ob 16.50 žal lahko le potrdila smrt 57-letnega Nemca.

V včerajšnje reševanje je bil vključen tudi vojaški helikopter. Policisti PP Bovec bodo v zvezi z omenjeno nesrečo na reki s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Goricim, so sporočili iz PU Nova Gorica.