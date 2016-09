Umrl je v avtobusu na avtocestnem počivališču

RAVNE – V soboto zvečer je na počivališču Ravne v občini Hrpelje - Kozina tuji državljan na avtobusu doživel srčni zastoj.

Gasilci PGD Materija so obolelemu nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Sežane pri oživljanju, ki pa ni bilo uspešno, je poročala uprava za zaščito in reševanje.