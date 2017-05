Umrl je oče dveh otrok, bo res moral še kdo?

LJUBLJANA – Po ponedeljkovem pogrebu na ljubljanskih Žalah, ki je potekal po muslimanskih običajih, je Ana Fetih v nekem trenutku pokazala svojemu tastu: »Poglejte! Kar nekaj podobno mladih je tu pokopanih, zdi se, da bo Ermin v dobri družbi!« Užaloščen moški, ki je pred tem pokopal svojega sina, je samo skomignil z rameni: »Veš, Ana, prav nič me ne skrbi, Ermin si jo je vedno znal najti!«



Nepopisna množica ljudi se je nenadoma razkropila. V tišini je šel vsak svojo pot. Toda nekje pri sebi so gotovo negovali in obujali spomin na njihovega velikega prijatelja in znanca Ermina Hopovca. Zgovornega in družabnega, iznajdljivega in spretnega, ki je vselej rad priskočil na pomoč in ki je tako odlično kuhal, še več, bil je skrben in ljubeč. In ki je tako prehitro odšel. Ter zapustil svoji ljubki palčici. Ena je stara dve leti, druga komaj štiri mesece. Najbolj ga gotovo pogreša družina in njegova Ana.

