Umrl je le kilometer od hiše

PIRAN – V Svetem Petru, naselju v zaledju Portoroža, žalujejo. Mnogo prekmalu jih je zapustil eden najbolj prijaznih, kar jih je kdaj živelo tam, nam pripovedujejo. »Bil je mož, ki je brez oklevanja pustil, kar je delal, da je lahko odhitel na pomoč drugim, in nikoli nikomur ni rekel ne morem,« pripoveduje vaščanka. Sveti Peter v Šavrinskih brdih ima po uradnih podatkih vas natanko 406 prebivalcev, število se je zdaj zmanjšalo za dobro dušo: 59-letnega Lucijana Delbella, ki je šel na pot, da bi pomagal, ne bo nazaj.



V nedeljo zjutraj, kot vsako poprej, kakšna štiri leta je bilo tako, je odšel Lučano, tudi Čano so ga klicali prijatelji in domači, na lov v dolino Dragonje. Jager je bil šele zadnjih nekaj let, a lovu je bil zelo predan, rad je bil z lovci. Domov se je vrnil okoli poldneva, sedel z družino, pojedli so nedeljsko kosilo. Nihče ni slutil, da je to njihov zadnji skupni obed. Malo pred drugo popoldne sta se s 15-letnim sinom Erikom odpravila pomagat rezat meso v Sečo pri Portorožu.

