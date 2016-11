Umorjeno našli junija, pa je še niso pokopali

TRST – Tragedija srbskega zakonskega para Kostić naj bi se zgodila v Italiji, a se je v njuno žalostno zgodbo morala vplesti tudi Slovenija. Ko naj bi namreč 61-letni Dragoslav 24. aprila v njuni tržaški hiši z električnim kablom zadavil svojo nekdanjo ženo, 37-letno Slavico, naj bi njeno truplo odnesel v avtomobil, ga odpeljal čez nekdanji mejni prehod Repentabor v našo državo in ga odvrgel v bližini naselja Kreplje pri Sežani. Tako je vsaj opisal italijanskim karabinjerjem, vendar si je pozneje glede kraja, na katerem je zagrešil smrtni greh, očitno premislil.

V hladilnici čaka na potni list



Italijanski varnostni organi so za pomoč pri preiskavi zločina zaprosili slovenske kolege in koprski kriminalisti so 9. junija na Krasu odkrili Slavičino truplo, kmalu pa se je začela tudi kalvarija njenih sorodnikov, ki še vedno ne morejo do trupla, pa čeprav je od smrti minilo že sedem mesecev.

