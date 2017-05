Umorjenemu ukradli štiri milijone evrov?

BANJALUKA, LJUBLJANA – Čeprav je od umora 33-letnega slovenskega državljana Nebojše Čubrilovića v Republiki srbski v Bosni in Hercegovini minilo že več kot leto in pol, bosanski policisti njegovega likvidatorja še vedno niso odkrili in vse bolj dobivajo težo besede enega od banjaluških kolegov, da je pri njih »žal tako, da če policisti kakega večjega zločina ne raziščejo v 48 urah, ga običajno nikdar ali skoraj nikdar«. Pred kratkim so bosanski novinarji o primeru Čubrilović pobarali tudi ministra za notranje zadeve Republike srbske Dragana Lukača. Na vprašanje, kako daleč je preiskava tega in nekaterih drugih umorov v tem delu BiH, ki so bili najverjetneje posledica obračuna podzemeljskih klanov, je diplomatsko odgovoril: »V posamičnih primerih je v ozadju res obračun kriminalnih skupin, ki so imele nerazčiščene račune, in na teh primerih intenzivno delamo. Glede teh umorov tudi razpolagamo s podatki, ki nas usmerjajo proti določenemu cilju, vendar pa o tem ne morem govoriti.«

