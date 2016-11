Umor v Mariboru: policija prijela osumljenca, razkrivamo imena

MARIBOR – Po najdbi trupla 41-letnega Mariborčana v zapuščenih prostorih nekdanjih zaporov, le streljaj od največjega mariborskega nakupovalnega središča Europark, smo izvedeli nekaj podrobnosti o dogodku. Četudi je Miran Šadl z mariborske policijske uprave še včeraj v svojih izjavah pustil nekaj dvoma, ali gre za kaznivo dejanje, je od danes potrjeno, da možje v modrem zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje umora. Izvedeli smo nekaj podrobnosti o vpletenih v umor v zapuščenih zaporih.

Dobro obveščeni viri so nam zaupali, da gre v primeru najdbe trupla za 41-letnega Ludvika Pukšiča, ki je bil na mariborski brezdomski sceni poznan, saj že več let ni imel strehe nad glavo. Kaj se je v včerajšnjem dopoldnevu zgodilo v razpadajoči zgradbi, je zavito v skrivnost. Zato pa smo izvedeli, da je policija že včeraj zvečer prijela tudi osumljenca. Po naših neuradnih podatkih naj bi šlo za 38-letnega Tomija Kolarja. Tega so mariborski policisti izsledili že včeraj zvečer in ga pridržali. Če bodo zbrali dovolj dokazov, da je Kolar vpleten v nasilno smrt Ludvika Pukšiča, ga bodo še pred iztekom zakonsko določenega roka 48 ur s kazensko ovadbo odpeljali na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

