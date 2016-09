Umor pretresel Slovenijo: očima je 18-krat zabodel

LJUBLJANA, RAKEK – Nekaj dni po zločinu, ko je ljubljanska odvetnica Maja Kristan šele prevzela v zastopanje 24-letnega Janeza Žurgo, je bila videti že kar malce obupana. Čeprav naj bi imel klient prej postavljenih nekaj resnih psihiatričnih diagnoz in bil zaradi njih že hospitaliziran, bojda ni hotel niti slišati, da bi v obrambi stavila na neprištevnost, čeprav so mu očitali kaznivo dejanje umora, zaradi katerega lahko za dolgih 30 let pristane v zaporu.

Osemnajstkrat zabodel in zadušil

Ko so mu na preiskovalnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča predstavili očitke na njegov račun, si je z rokami le zatisnil ušesa in mrmral, ko pa so mu začeli soditi, je tudi laikom v sodni dvorani postajalo jasno, da z duševnostjo tega mladeniča najverjetneje ne bo vse v redu. Na vprašanje ljubljanskega okrožnega sodnika Gorazda Fabjančiča, ali očitke na svoj račun priznava, je namreč odvrnil: »Če priznam? Izgleda, da sem to bil jaz. Kaj sem pa naredil?« Nato pa je začudeno pogledal proti svoji odvetnici.

V stanovanju na Rakeku je 17. decembra brutalno umoril svojega 61-letnega očima Dušana Stražiščarja. Večkrat ga je udaril v glavo, zlomil mu je ličnico in čeljustnico, po enem od udarcev se je žrtvi razlila tudi očesna votlina. Potem je pograbil kuhinjski nož in ga 18-krat zabodel: v čelo, obraz, brado, vrat, roke in prsni koš. Naposled je pograbil še blazino in jo očimu toliko časa tiščal na obraz, da se je zadušil.

