Umor na avtobusni postaji: ubil jo je pred sinovimi očmi

CELJE – Zvone Laubič danes na predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču ni priznal krivde za umor iz nizkotnih razlogov svoje 33-letne partnerice na avtobusni postaji na Mariborski cesti ob Citycentru Celje aprila letos. Krivde ni priznal, ker se s tožilko Marjeto Kreča ni sporazumel o višini zaporne kazni.

Kot je dejal Laubič, se zaveda, da je vzel življenje svoji partnerici, in to dejanje tudi obžaluje. Tožilka Kreča je zato sodnici Marjani Topolovec Dolinšek predlagala, da se na glavni obravnavi izvedejo vsi dokazi in da se zaslišijo priče.

Laubičev zagovornik Matjaž Šaloven je prav tako predlagal zaslišanje prič, ki bodo pričale o osebnostnih značilnostih obtoženega. Šaloven zahteva tudi izločitev določenih listih iz obtožnega gradiva in izločitev javnosti z glavnih obravnav, ker se bodo izvajali dokazi, ki se nanašajo na osebno in intimno življenje Laubiča, ki je v celjskem priporu.

Šaloven pa je razočaran nad delom celjskega centra za socialno delo, ker Laubiču ne dovoli stikov z otrokoma.

Umor videl otrok

Tožilka pa je zavrnila predlog o izključitvi javnosti, saj gre po njenih besedah za kaznivo dejanje umora. Glavno obravnavo bo sodnica sklicala, ko bo sprejet sklep o izločitvi listih, Laubiču pa bo sodil petčlanski senat.

Umor naj bi se zgodil, ko sta nekdanja partnerja zapuščala trgovsko središče, kjer sta se sestala zaradi urejanja stikov z njunim mladoletnim otrokom. Pri izhodu iz trgovskega centra naj bi se začela prepirati, Laubič je potem stopil do svojega avtomobila in iz njega vzel preklopni nož, s katerim naj bi žrtev večkrat zabodel.

Umor naj bi videl tudi njun mladoletni otrok. Laubič se je po umoru odpeljal proti Slovenski Bistrici, vmes pa je poklical policijo in se ji predal.