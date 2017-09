Umikal se mu je, da ne bi čelno trčil

PIRAN – V soboto ob 23.12 je prišel na policijsko postajo domačin in povedal, da je vozil od Seče proti Luciji, ko je pred postavljenimi ovirami po levi strani pripeljal voznik osebnega avtomobila, in sicer tako, da se je moral na svojem voznem pasu popolnoma ustaviti, sicer bi prišlo do čelnega trčenja.

Policisti so po pridobljenih podatkih vozilo izsledili in ugotovili, da ga vozi voznik z Goriškega. Alkotest mu je pokazal 0,79 mg/l.

Zatem je za volan sedla sopotnica iz Ajdovščine, ki so ji prav tako odredili preizkus alkoholiziranosti. Izpisal je 1,08 mg/l.

Oba so pridržali in podali obdolžilna predloga, poroča PU Koper.