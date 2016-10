Ultralahko letalo zasilno pristalo, s krilom pokosilo peško

DOL PRI LJUBLJANI – Danes okoli 15.30 ure je bila PU Ljubljana obveščena o dogodku v katerem je bilo udeleženo ultralahko letalo.

»Po prvih zbranih obvestilih je znano, da naj bi 69-letnik z ultralahkim letalom pristajal na travnati površini v Dolu pri Ljubljani. Med pristajanjem naj bi letalo iz za zdaj še neznanega razloga pričelo odnašalo levo proti robu vozišča. Med tem je s krilo letala zadelo peško. 61-letna peška je pri tem utrpela poškodbe (po do sedaj zbranih podatkih ni v življenski nevarnosti) in je bila odpeljana v KC Ljubljana. Trenutno še vedno poteka ogled kraja dogodka in zbiranje obvestil,« so nam sporočili s PU Ljubljana.

O dogodku je bil obveščen tudi inšpektor za preiskovanje letalskih nesreč.