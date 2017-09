Ukrajinki tihotapili

LJUBLJANA – V noči na sredo so policisti ustavili mercedesa sprinterja ukrajinskih registrskih oznak, pri čemer je bilo ugotovljeno, da sta v vozilu dve državljanki Ukrajine.



V tovornem delu vozila so bila štiri motorna kolesa, za katera je bilo ugotovljeno, da so ukradena v Italiji. Motorna kolesa so policisti zasegli, po končanem postopku pa sta bili Ukrajinki izpuščeni. Zoper njiju bo podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja prikrivanja, so sporočili iz PU Ljubljana.