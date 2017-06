Ukradli zastavo

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek so policisti v Pomurju obravnavali devet kaznivih dejanj, šest prometnih nesreč, enajst kršitev javnega reda in miru, dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih in štiri primere povoženja divjadi.

Na območju PP Murska Sobota so bili obravnavani tatvina v trgovini, tatvina mobilnega telefona in poškodovanje osebnega avtomobila, Lendavski policisti so obravnavali tatvino kolesa in zasegli ponarejen bankovec. V Gornji Radgoni je bila izvršena tatvina zastave, pa tudi tatvina denarja in denarnice.