Ukradli viličarja in kosilnici

CELJE – Celjski policisti poročajo, da so v minulih dneh obravnavali vlom in krajo. V petek so v Trnovljah pri Celju obravnavali vlom v ograjen prostor podjetja, od koder so odtujili viličarja.

V Podrožniku je neznanec iz vrtne ute ukradel dve kosilnici.