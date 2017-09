DOLNJE LEŽEČE – V Dolnjih Ležečah je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je 200 evrov gotovine in moški poročni prstan iz rumenega zlata.

Vlomili so tudi v dve hiši v Matenji vasi. Iz ene so ukradli 600 evrov, iz druge pa več prstanov iz rumenega in belega zlata ter predmete iz srebra, s tem pa povzročili za 5000 evrov škode.