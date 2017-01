Ukradli so ga štirje mladoletniki

CERKNICA – V sredo okrog 21.30 so bili policisti obveščeni o tatvini škode felicie v Cerknici. Vozilo je bilo odtujeno z originalnimi ključi, ki jih je lastnik pustil v vozilu. Policisti so vozilo izsledili na območju Kočevja, s katerim so se prevažali štirje mladoletniki.

Vozilo so policisti zasegli in ga vrnili lastniku, mladoletnike pa po končanem postopku predali zakonitim zastopnikom.