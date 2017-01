Ukradli so Elanov čoln

PTUJ – V soboto so bili policisti PP Ptuj obveščeni o tatvini čolna.

Neznanec je med 12. in 28. januarjem na Ptuju odtujil rdeče-bel gliser znamke Elan (označbe KP-629, s prikolico in nameščenim zunajkrmnim motorjem znamke Yamaha 20 DMO) in lastnika oškodoval za 3000 evrov, so sporočili iz PU Maribor.