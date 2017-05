Ukradli kotel za žganjekuho, akumulatorje, puhalnik za listje ...

NOVO MESTO – V Ulici Ivana Roba v Novem mestu je 18. ali 19. maja nekdo vlomil v objekt ob stanovanjski hiši in odtujil kotel za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Na delovišču pri kraju Žvirče so v noči na 20. maj neznanci iz treh delovnih strojev odtujili šest akumulatorjev. Škode je za okoli 1200 evrov.

V kraju Praproče na območju Trebnjega je nekdo iz pomožnega objekta ob stanovanjski hiši odtujil motorno žago, kosilnico in puhalnik za listje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

V noči na 21. maj pa je v Metliki nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil nakit in denar. Škode je za okoli 1000 evrov, so zapisali novomeški policisti.