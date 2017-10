Ukradli kolo

MURSKA SOBOTA – V petek so policisti v Pomurju obravnavali pet prometnih nesreč, ki so se končale le z materialno škodo, pet kaznivih dejanj, sedem kršitev javnega reda in miru, štiri primere povoženja divjadi in poškodbo vozila na parkirnem prostoru.

Na področju kriminalitete so v Črenšovcih zabeležili poskus vloma v osebni avtomobil, v Puconcih tatvino kolesa in v Gornji Radgoni poškodovanje tuje stvari.

Na avtocesti so ustavili tujca, ki je uporabljal ponarejen dokument o tehnični brezhibnosti vozila.

Javni red in mir je bil kršen štirikrat v zasebnem prostoru in trikrat na javnem kraju. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili, zato nadaljnje ukrepanje ni bilo potrebno.